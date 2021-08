Italia-Usa: ambasciatrice Zappia a colloquio con vice segretaria di Stato Sherman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatrice d'Italia a Washington, Maria Angela Zappia, ha avuto un colloquio con il vice segretario di Stato Usa, Wendy Sherman. Lo rende noto su Twitter l'ambasciata d'Italia a Washington. "Ottima chiacchierata tra l'ambasciatrice Zappia e la vice segretaria di Stato Usa Sherman", si legge nel tweet, secondo cui al centro dei colloqui c'è stato il lavoro congiunto e il coordinamento in corso sulle evacuazioni in Afghanistan e la "forte determinazione nel difendere i diritti umani, compresi i diritti delle donne afgane", oltre che la cooperazione su Libia, Mediterraneo e questioni globali in vista del summit G20 di ottobre e della Conferenza Onu sul clima (Cop26). (Nys)