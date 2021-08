Afghanistan: console d'Italia a Kabul Claudi, nostro obiettivo è portare avanti operazioni evacuazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il console d’Italia a Kabul, Tommaso Claudi, ha dichiarato in un’intervista al “Tg3” che l’obiettivo è continuare a lavorare senza sosta” per portare avanti le operazioni di evacuazione. “In Afghanistan la situazione continua ad essere estremamente grave, si tratta di una grave crisi umanitaria. Naturalmente in questo contesto le operazioni di tutela dei civili afgani in pericolo e la loro evacuazione rimane l’obiettivo primario, soprattutto per le categorie più a rischio come i bambini e le donne”, ha dichiarato Claudi. “Abbiamo già da diversi giorni messo in piedi un ponte aereo che ha permesso sinora l’evacuazione di diverse centinaia di persone: connazionali, personale delle istituzioni italiane in Afghanistan di nazionalità afgana, il personale italiano che lavora per queste istituzioni ed esponenti della società civile”. Claudi conclude l’intervista affermando: “Il nostro obiettivo è continuare a lavorare senza sosta e continueremo a farlo per portare avanti le operazioni di evacuazione”.(Res)