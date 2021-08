Viterbo: Lega, sconcertante silenzio Lamorgese su rave party

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel ringraziare le forze dell’ordine e i Vigili del fuoco per il lavoro delicato e impegnativo che ha messo fine al rave abusivo nel Viterbese, la Lega esprime sconcerto per il persistente e incomprensibile silenzio del ministro Luciana Lamorgese. Quasi una settimana di raduno non autorizzato in un terreno privato, con migliaia di giovani assembrati, un morto, persone ricoverate in coma etilico, decine di malori, consumo senza limiti di droga e alcol, addirittura un parto, animali morti, camper e tir da tutta Europa, sottolinea il Carroccio. L’imbarazzo del ministro è comprensibile, dopo le figuracce sul green pass, le circolari sgrammaticate e l’ammissione sugli sbarchi in costante aumento: ma il silenzio è inaccettabile, soprattutto perché recentemente ha trovato tempo e modo per parlare di ius soli. (com)