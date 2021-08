Onu: Pramila Patten nominata direttrice esecutiva di Un Women

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'avvocatessa Pramila Patten, originaria delle isole Mauritius, è stata nominata direttrice esecutiva di Un Women, agenzia delle Nazioni Unite che si batte per l'uguaglianza di genere. "La signora Patten ha una profonda esperienza nel campo dell'uguaglianza di genere e dell'emancipazione delle donne", ha affermato in una nota il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Patten subentra al sudafricano Phumzile Mlambo-Ngcuka, il cui mandato di otto anni come direttore esecutivo sta per scadere. Attualmente Patten presta servizio come rappresentante speciale delle Nazioni Unite sulla violenza sessuale nei conflitti dall'aprile 2017. È stata anche consulente del ministero dei Diritti delle donne di Mauritius dal 2000 al 2004 e ha esercitato la professione di avvocato nel Regno Unito. (Nys)