Roma 2021: Politi (Lega), Gualtieri faccia di bronzo, suo Pnrr dimenticato Capitale

- "Nel Pnrr dell'allora ministro Gualtieri Roma era stata totalmente dimenticata. La faccia di bronzo con la quale oggi lo stesso Gualtieri sostiene che Roma nell'attuale Pnrr sia indietro è di proporzioni sesquipedali". È quanto dichiara il capogruppo Lega in Assemblea capitolina Maurizio Politi. "Gli ricordiamo che il suo lavoro a via XX Settembre - aggiunge - è stato talmente sbagliato che il governo di cui era espressione è stato mandato a casa e il Pnrr riscritto per non far perdere all'Italia questo treno. Gualtieri ne tenga conto, prima di sparare roboanti balle ad alzo zero".(Com)