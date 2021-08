Russia-Israele: primo ministro Bennett a Mosca il prossimo ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro israeliano Naftali Bennett prevede di recarsi in visita in Russia a ottobre. Lo ha dichiarato l'ambasciatore israeliano a Mosca, Aleksander Ben Zvi, durante un incontro con Grigorij Karasin, presidente della commissione per gli affari internazionali del Consiglio federale (camera alta del Parlamento russo). "Riguardo alla visita del primo ministro posso dire che è prevista per ottobre ma la data esatta non è stata ancora fissata", ha detto il diplomatico. (Rum)