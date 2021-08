Zambia-Italia: ambasciatore Maggiore incontra presidente eletto Hichilema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia a Lusaka, Antonino Maggiore, ha incontrato il presidente eletto dello Zambia, Hakainde Hichilema, vincitore delle elezioni presidenziali dello scorso 12 agosto. "È stato un onore incontrare il presidente eletto dello Zambia, Hakainde Hichilema, che ha condiviso con noi la sua visione per il futuro dello Zambia. Con le nostre forti relazioni bilaterali, l'Italia è pronta a sostenere il suo lavoro, signor Presidente, per rafforzare ulteriormente la nostra cooperazione in modo reciprocamente vantaggioso", ha affermato l'ambasciatore in un tweet pubblicato dall'ambasciata. La commissione elettorale dello Zambia ha dichiarato Hichilema vincitore delle elezioni presidenziali con 2.810.777 voti contro i 1.814.201 del presidente uscente Lungu, il che significa che non sarà necessario il ballottaggio per decretare il capo dello Stato. Hichilema, 59 anni, era alla sua sesta candidatura alla presidenza. Un totale di circa 8,4 milioni di zambiani sono stati chiamati ad eleggere il nuovo capo dello Stato. (Res)