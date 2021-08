Roma 2021: Gualtieri, città per giovani con sindaco notte e metro h24 in fine settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un sindaco della notte, un Consiglio dei giovani di Roma Capitale, le metropolitane aperte 24 ore nei fine settimana, spazi per il co-working. Tre punti di partenza per rendere Roma una Capitale a misura di giovani e al pari delle altre in Europa. Dopo aver indicato "Io ci ho vent'anni" dei Maneskin, brano della rock band romana, come uno dei suoi preferiti e a cui si ispira, oggi il candidato a sindaco per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, ha lanciato le proposte rivolte ai giovani e giovanissimi. "Non serve guardare le classifiche internazionali per sapere che Roma non è una città per giovani: poche opportunità, pochi spazi, ormai da due generazioni i più giovani soffrono il peso delle crisi economiche e sociali che ci hanno colpito. Se non invertiamo questa spirale, anche le risorse straordinarie che abbiamo a disposizione avranno un effetto parziale e non di lungo periodo", ha sottolineato Gualtieri nel suo programma. Il sindaco della notte sarà un delegato che si occuperà in maniera stabile e continuativa delle questioni che riguardano la notte, diventando il punto di riferimento della città. "È un modello operativo già adottato con successo a Amsterdam, Londra, Zurigo, Berlino, Parigi, New York, per coordinare le istituzioni necessarie, riqualificare gli spazi urbani e regolare i flussi, risolvere i disagi che oggi interessano alcuni quartieri di Roma, e valorizzare le opportunità dell'economia della notte”, ha aggiunto. L’obiettivo è quello di costruire un’alleanza tra i residenti e i loro comitati, le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di categoria, favorendo una gestione condivisa degli spazi urbani. Le ore notturne vanno gestite in modo trasversale, occupandosi di sicurezza, mobilità, pulizia, cultura, economia, e necessitano, dunque, di un coordinamento speciale. (segue) (Rer)