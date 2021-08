Roma 2021: Gualtieri, città per giovani con sindaco notte e metro h24 in fine settimana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solo così sarà possibile risolvere la questione della movida notturna che tanti cittadini vivono oggi come un problema, ma che, se ben gestita, è una occasione di crescita e socialità per la città", ha chiarito il candidato. Accanto a questo Gualtieri ha proposto l'istituzione, sulla base di una legge regionale del 2007, del Consiglio dei giovani di Roma Capitale: si tratta di un'assemblea che può fare proposte alla giunta o all'assemblea capitolina e allo stesso tempo può essere consultata, seppur in modo non vincolante. Inoltre nel programma c'è l'intenzione di sviluppare lungo tutto l'arco delle 24 ore, nei fine settimana, il servizio della metropolitana. "Roma non ha mai avuto un servizio di metropolitana notturna e così la libertà di muoversi e di vivere la città si riduce drasticamente. Lavoreremo per aumentare gli orari di apertura della metropolitana nei giorni feriali e per renderla attiva h24 nei weekend. Ci allineeremo ad altre grandi città come Londra, New York, Stoccolma, Copenaghen e Berlino. Allungare l’orario della metropolitana nei weekend avrà anche un impatto positivo sull’economia della città", ha aggiunto Gualtieri. Infine, tra le altre cose, Gualtieri prendendo a riferimento 109 edifici pubblici dismessi e considerando "un’assenza cronica di centri di aggregazione giovanile", ha proposto l'avvio di un programma strategico di rigenerazione urbana per riqualificare e riaprire almeno 15 spazi pubblici chiusi e lasciati all’abbandono, 1 per municipio. Gli immobili pubblici abbandonati torneranno a nuova vita, diventeranno presidi sociali, con progetti creativi e di innovazione culturale realizzati da imprese, associazioni e comitati per giovani sotto i 35 anni. "I giovani guideranno la riattivazione di questi spazi: co-working, sale di registrazione, centri culturali, dal centro alla periferia", ha concluso. (Rer)