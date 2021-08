Afghanistan: documento Onu, talebani danno la caccia a collaboratori governo e forze Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo un documento confidenziale delle Nazioni Unite, i militanti talebani che hanno preso il potere in Afghanistan starebbero intensificando la ricerca di persone che hanno lavorato con le forze statunitensi e della Nato, anche tra la folla di afgani all'aeroporto di Kabul, e avrebbero minacciato di uccidere o arrestare i loro familiari se non riescono a trovarli. Secondo quanto riferisce il quotidiano statunitense “The New York Times”, il documento delle Nazioni Unite contraddice le assicurazioni pubbliche del gruppo militante, secondo i ribelli cui non avrebbero cercato vendetta sui membri e sui sostenitori dell’ormai ex governo di Kabul e delle forze Nato. Infatti, secondo il documento redatto dal Centro norvegese per le analisi globali (Rhipto), gruppo che fornisce informazioni di intelligence alle agenzie Onu, sono state registrate più segnalazioni in base alle quali i talebani avrebbero stilato un elenco di persone da ricercare. I membri dell'esercito e della polizia afgani, così come le persone che lavoravano per le unità investigative dell’ex governo, figurano tra le persone più a rischio. (segue) (Nys)