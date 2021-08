Afghanistan: documento Onu, talebani danno la caccia a collaboratori governo e forze Nato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel documento viene inoltre riprodotta una lettera dei talebani datata 16 agosto e inoltrata ad un anonimo funzionario dell’antiterrorismo dell’Afghanistan che aveva lavorato con funzionari Usa e britannici e in seguito fuggito dalla sua abitazione prima dell’arrivo dei militanti islamisti. La lettera ordina al funzionario di riferire alla commissione militare e di intelligence dell'emirato islamico dell'Afghanistan a Kabul. In caso contrario i membri della famiglia del funzionario "saranno trattati in base alla legge della Sharia". In questi giorni, la leadership talebana, compreso il portavoce Zabihullah Mujaid, ha ripetutamente assicurato che non si vendicherà degli oppositori o nei confronti di coloro che hanno collaborato con l’ex governo di Kabul con le forze Nato. (Nys)