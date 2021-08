Speciale infrastrutture: Europa verde Lazio, rimuovere ciclabili a Roma? Michetti non sa di cosa parla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando Enrico Michetti, il candidato del centrodestra, dice che a Roma vuole 'rimuovere le piste ciclabili che intralciano', non sa di cosa sta parlando". Così Nando Bonessio e Guglielmo Calcerano co-portavoce di Europa Verde Lazio e Roma. "Tutte le capitali europee stanno lavorando per una mobilità sostenibile - aggiungono - che riduca l'inquinamento e lo smog presenti nelle grandi città. Anche Roma deve avere più piste ciclabili, ma realizzate meglio, e vanno accompagnate dal potenziamento del trasporto pubblico: solo così si potranno liberare le strade di Roma dai mezzi privati. Il vero problema è che quasi tutte le ciclabili inaugurate dalla sindaca Virginia Raggi sono realizzate male o con materiali scadenti, e assomigliano molto a una operazione di greenwashing. È necessario invece modificarle e renderle più adatte possibili al traffico, lavorando al contempo per trasferire parte del traffico veicolare privato sul trasporto pubblico, specie su ferro". "Non bisogna eliminare le ciclabili – concludono Bonessio e Calcerano – l'obiettivo deve essere piuttosto quello di avere meno auto in circolazione sulla superficie stradale. Ma per fare questo servono, assieme alle ciclovie, linee di trasporto pubblico efficienti: su questo profilo, che segna la differenza tra un sindaco ecologista e uno che si limita a dichiararsi tale, Raggi e Michetti non pervenuti". (Com)