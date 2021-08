Speciale infrastrutture: Ryanair, tre nuovi voli da Cipro verso Germania e Polonia questo inverno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea low cost irlandese Ryanair ha annunciato il lancio di tre nuovi voli da Cipro verso la Germania e la Polonia per questo inverno. I voli partiranno dall'aeroporto di Pafo verso le città di Colonia, Memmingen e Breslavia. Ogni settimana, saranno disponibili 90 voli verso 30 destinazioni. Inoltre, tutti i ciprioti possono ora prenotare una vacanza invernale con Ryanair verso una delle nuove destinazioni, con la possibilità di cambiare volo senza dover pagare un costo aggiuntivo. Il direttore commerciale della Ryanair, Jason McGuinness, ha dichiarato: "In quanto linea aerea europea numero uno, siamo entusiasti di annunciare il lancio di tre nuovi collegamenti da Cipro, per tutti coloro che vorranno godersi un soggiorno nelle città europee di Colonia, Memmingen o Breslavia questo inverno". (Gra)