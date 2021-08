Speciale infrastrutture: Ponte Stretto, Giovannini, al momento non c'è progetto pronto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non c'è un progetto pronto per il ponte sullo stretto, se anche si volesse andare avanti: ora il governo è pronto a procedere con uno studio di fattibilità tecnica ed economica per valutare la fattibilità, appunto, di alcune alternative" avendo scartato il progetto precedente perchè "non più attuale". Lo ha affermato il ministro per le Infrastrutture e la mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, ospite di "Festambiente" organizzata da Legambiente. (Rin)