Speciale infrastrutture: Haiti, contributo di emergenza da 500 mila euro della cooperazione italiana

- A seguito del violento terremoto che ha colpito Haiti lo scorso 14 agosto e che ha provocato, secondo le ultime stime, più di 1.400 vittime, oltre 6.900 feriti e numerosi danni alle abitazioni e alle infrastrutture, su impulso della Vice Ministra Sereni, la Cooperazione Italiana ha disposto un contributo di emergenza del valore di 500.000 euro in favore della Federazione Internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (Ficross). Lo riferisce la Farnesina. L’organismo è impegnato attivamente nelle operazioni di soccorso alla popolazione vittima del disastro, con particolare attenzione alla costruzione di alloggi di emergenza e all’assistenza alimentare e sanitaria. Il contributo costituisce un segno tangibile della vicinanza e della solidarietà dell’Italia alla popolazione haitiana in questo momento di estrema difficoltà. (Com)