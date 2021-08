Regno Unito-Australia: colloquio premier Johnson-Morrison, focus su Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier britannico Boris Johnson ha avuto un colloquio con l’omologo australiano Scott Morrison. I due hanno concordato che la priorità per entrambi i governi è quella di evacuare dall’Afghanistan i propri cittadini e i locali che negli ultimi anni hanno prestato servizio per le missioni di Regno Unito e Australia nel Paese dell’Asia centrale. Johnson e Morrison “hanno concordato che la priorità immediata deve essere l’evacuazione dei propri cittadini e degli ex impiegati in Afghanistan, e continuare a lavorare per raggiungere questo obiettivo”, ha detto un rappresentante del governo britannico. Morrison ha inoltre ringraziato Johnson per l’aiuto fornito dal Regno Unito nell’evacuazione di 76 cittadini australiani tramite un volo della Royal Air Force di ieri, mentre il capo del governo britannico ha sottolineato la necessità di sforzi congiunti a livello internazionale per prevenire una crisi umanitaria in Afghanistan, aumentando il sostegno alla regione e il ricollocamento dei rifugiati. (Rel)