Georgia: premier Gharibashvili, Movimento nazionale unito offre caos, rivoluzione e guerre

- Il Movimento nazionale unito offre destabilizzazione, caos, rivoluzione e guerre ai cittadini della Georgia. "Noi, del Sogno georgiano, proponiamo invece sviluppo, pace e stabilità". Lo ha dichiarato il premier del georgiano Irakli Gharibashvili, alla presentazione del candidato sindaco di Ozurgeti, Aytandil Talakvadze, nelle fila del partito di governo. "Vorrei fare un punto della situazione. I miei colleghi ed io parliamo di progetti concreti e realizzabili. Ascoltate, ancora una volta, quello che i nostri avversari hanno da offrire. Il Movimento nazionale, conosciuto per avere alle spalle una storia di terrore, tortura e oppressione dei nostri cittadini, oltre che per promesse non mantenute, offre destabilizzazione, caos, rivoluzione e guerra. Noi, del Sogno georgiano, proponiamo invece sviluppo, pace e stabilità. Basti vedere i progressi che abbiamo fatto negli ultimi anni. In brevi periodi di tempo, siamo stati in grado di realizzare progressi tangibili. Tra questi, l'accordo di associazione con l'Unione europea, l'adozione di un regime di esenzione che era, fino ad allora, impensabile, l'accordo di libero scambio con l'Unione europea e la Cina, e l'apertura dei mercati con la Russia", ha detto Gharibashvili. (segue) (Rum)