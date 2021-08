Georgia: premier Gharibashvili, Movimento nazionale unito offre caos, rivoluzione e guerre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "So bene quanto sia importante, per i nostri agricoltori, avere accesso al maggior numero possibile di mercati. Per questo motivo, dobbiamo cogliere il potenziale di ogni mercato e di ogni Paese. In aggiunta, abbiamo migliorato le nostre relazioni con la Nato. I nostri progressi sono stati visibili, reali e quantificabili. Per lo più, questi sono stati realizzati in tutte le direzioni, sia in un contesto di politica interna che estera. Noi, del Sogno georgiano, abbiamo raggiunto dei traguardi notevoli. Ma non ci vogliamo fermare qui. Vogliamo continuare a sviluppare la Georgia, in ogni sua città, comune e regione", ha dichiarato Gharibashvili. (Rum)