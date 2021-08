Speciale scuola: a Oristano 2500 posti prenotabili per gli over 12, vaccinato il 66 per cento dei sardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Sardegna di moltiplicano le iniziative per invogliare gli indecisi ad aderire alla campagna vaccinale. Nell'Isola sono poco meno di 937mila i sardi vaccinati con una o due dosi, per un totale di oltre due milioni di somministrazione. Il 66 per cento dei residenti risulta immunizzato. Al già annunciato Open Night all'aeroporto di Tortolì programmato per il 20 agosto e rivolto, in modo particolare ai giovanissimi over 12, si aggiunge infatti l'iniziativa del centro vaccinale di Oristano che ha messo a disposizione dei giovani fra i 12 e i 19 anni 2500 posti prenotabili fino al 30 settembre. "L'obiettivo è quello di un rientro fra i banchi di scuola in sicurezza anche per gli studenti – ha spiegato la direttrice del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica Maria Valentina Marras - Stiamo compiendo un enorme sforzo per mettere in sicurezza la popolazione e spezzare la catena della pandemia e oggi abbiamo un'arma potentissima per farlo: il vaccino. Per raggiungere l'immunizzazione di massa occorre l'adesione massiccia della popolazione, quindi invitiamo chi non lo avesse ancora fatto a prenotazione la vaccinazione o, se over 60, a recarsi direttamente nel nostro centro vaccinale. (Rsc)