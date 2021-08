Como: misura cautelare per stalker 54enne che non accetta fine relazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Como, svolti i primi accertamenti, hanno scoperto che la donna era stata anche più volte minacciata di morte Gli agenti hanno quindi eseguito con urgenza una perquisizione d'iniziativa alla ricerca di armi presso l'abitazione dell'uomo che dava esito negativo ma permetteva di accertare che millantare il possesso di una pistola era solo un ulteriore mezzo di vessazione nei confronti della sua ex compagna. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como, che ha coordinato le indagini, ricevuto gli atti dalla Squadra Mobile richiedeva una misura cautelare al G.I.P. a tutela della donna, richiesta che era accolta dallo stesso Giudice con l'emissione di un'ordinanza applicativa del divieto, per l'uomo, di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. I poliziotti si ponevano subito alla ricerca dell'indagato che però si trovava in vacanza in Calabria con i due figli e grazie alla collaborazione della Squadra Mobile della Questura di Vibo Valentia, che lo rintracciava in un residence, si è riusciti a notificargli tempestivamente il provvedimento. (Com)