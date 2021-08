Nepal: sei petizioni alla Corte suprema contro norma che facilita scissioni partiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema del Nepal ha ricevuto oggi sei petizioni contro il decreto di riforma della legge che disciplina i partiti politici (Political Parties Act), approvato dal Consiglio dei ministri e promulgato ieri dalla presidente della Repubblica del Nepal, Bidya Devi Bhandari. Lo ha reso noto un portavoce della Corte, Baburam Dahal, precisando che le petizioni sono state registrate e assegnate a un collegio costituzionale. La norma in questione rende più facili le scissioni: stabilisce, infatti, che un gruppo che controlla più del 20 per cento del comitato centrale o della compagine parlamentare di un partito può formarne un altro e registrarlo presso la Commissione elettorale. La soglia precedente era il 40 per cento di uno o dell’altra. (segue) (Inn)