Nepal: sei petizioni alla Corte suprema contro norma che facilita scissioni partiti (2)

- Il primo ministro, Sher Bahadur Deuba, che ha firmato il decreto, solo pochi mesi fa si era opposto a un’iniziativa analoga del suo predecessore, Khadga Prasad Sharma Oli. Lo scorso aprile, infatti, l’allora premier Oli aveva approvato un decreto simile, introducendo la possibilità di attuare una scissione col 40 per cento dei consensi del comitato centrale oppure della compagine parlamentare invece che col 40 per cento dei consensi di entrambi. Oli aveva poi dovuto ritirare il decreto in seguito alle proteste, a cominciare da quella del Congresso nepalese (Nc) di Deuba, allora all’opposizione. (segue) (Inn)