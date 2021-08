Migranti: fonti stampa, la Grecia inizia a rafforzare i confini lungo l'Evros e nel Mar Egeo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I piani per rafforzare ulteriormente la capacità di flusso operativo includono il trasferimento di personale nell'area del fiume Evros e nell'Egeo orientale, utilizzando aerei senza pilota per monitorare il confine greco-turco, e si starebbe valutando la sospensione delle procedure di asilo. Allo stesso tempo, il piano del governo prevede anche delle iniziative a livello politico-diplomatico, al fine di stabilire una strategia comune degli Stati membri dell'Ue che, in caso di crisi generalizzata, sarà chiamata a far fronte alla pressione migratoria e, dall'altro, a motivare la Turchia ad arginare il flusso di migranti e rifugiati provenienti dall'Afghanistan. Secondo le fonti governative di “Kathimerini”, l'intensità della pressione migratoria inizialmente dipenderà dall'atteggiamento del nuovo regime talebano che si è insediato a Kabul, che almeno inizialmente ha cercato di inviare un messaggio di moderazione. Un secondo parametro è l'atteggiamento del governo turco, data la pressione politica a causa della presenza nel Paese di un gran numero di immigrati. I funzionari governativi greci, tuttavia, ritengono che la Turchia non cercherà di strumentalizzare l'immigrazione come avvenuto nel marzo del 2020. (Gra)