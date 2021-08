Haiti: terremoto, monito autorità su invio farmaci scaduti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I medicinali destinati a soccorrere la popolazione di Haiti colpita dal terremoto del 14 agosto potranno essere accolti solo se rispettano le regole stabilite dall'Organizzazione mondiale della Salute. Lo riferiscono le autorità haitiane ricordando analoghi problemi registrati dopo il terremoto di gennaio 2010. In quell'occasione, si legge in una nota della Protezione civile, erano arrivati medicinali che "non si sono potuti utilizzare a causa della scadenza troppo ravvicinata, la mancata conoscenza del loro uso e l'assenza delle relative patologie" nel Paese. Il settore ricorda che "la gestione dei medicinali scaduti rappresenta un problema di salute pubblica per un Paese come Haiti, vista la mancanza di tecnologia utile al loro smaltimento". Undici anni fa, si legge ancora, lo smaltimento dei prodotti è costato 22 milioni di dollari. (segue) (Mec)