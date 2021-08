Haiti: terremoto, monito autorità su invio farmaci scaduti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le ultime stime fornite dalla Protezione civile il terremoto ha sin qui portato ad almeno 2.189 morti e oltre 12.200 feriti. L'evento ha colpito soprattutto le province sudoccidentali di Sud, Nippes e Grand'Anse, zone dove si concentra il 16 per cento della popolazione haitiana. Una scossa che in queste regioni ha distrutto 52.953 case e danneggiate altre 77.006, mentre ancora da compilare è il numero, comunque alto, di ospedali, alberghi, stazioni di polizia, chiese e imprese private raggiunte dal cataclisma. La protezione civile parla di almeno 650.000 persone che hanno bisogno di assistenza umanitaria. Al tempo stesso il Paese caraibico sconta il passaggio di "Grace", il settimo uragano atlantico della stagione, causa sin qui di almeno quattro morti e di inondazioni che stanno rendendo complicato l'accesso per i soccorsi nelle zone più colpite. (segue) (Mec)