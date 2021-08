Speciale energia: Iran, portavoce Esteri, nostro programma nucleare è "civile" e "pacifico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma nucleare dell’Iran ha natura “civile” e “pacifica”, e la riduzione progressiva degli impegni relativi all’accordo del 2015 (Jcpoa) sarà reversibile una volta che gli Stati Uniti e altre parti avranno rimosso completamente le “sanzioni unilaterali e anti-iraniane”. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri di Teheran, Saeed Khatibzadeh, rispondendo a un recente rapporto dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea). L’Iran osserva pienamente il Trattato di non proliferazione nucleare (Tnp), ha detto il portavoce, e tutte le sue attività nucleari sono state condotte nel pieno rispetto dei termini del trattato e sotto la supervisione dell’Aiea. L’Iran continuerà a “perseguire il suo programma nucleare pacifico solo sulla base della sua necessità, secondo quanto riconosciuto dal governo, nel quadro dei suoi impegni in base al Tnp, finché gli Usa e le altre parti del Jcpoa non cominceranno ad attuare pienamente e in modo incondizionato”, ha sottolineato Khatibzadeh. (Res)