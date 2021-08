Speciale energia: Iran, ministero Esteri tedesco, nuova espansione arricchimento uranio "passo molto negativo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'espansione del programma di arricchimento dell'uranio dell'Iran è un "passo molto negativo". Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri tedesco, Christopher Burger, esortando Teheran a rispettare l'accordo sul nucleare. "Siamo particolarmente critici nei confronti di questi passi molto negativi, dal momento che l'Iran ha sospeso i colloqui di Vienna. Chiediamo all'Iran di tornare urgentemente al tavolo dei negoziati con una posizione costruttiva. Gli Stati Uniti hanno presentato ampie proposte ed è pronto a tornare al Jcpoa, il trio europeo è pronto a continuare i negoziati a Vienna", ha detto Burger in un briefing. L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha pubblicato un rapporto secondo cui l'Iran ha aumentato a due le serie di centrifughe a Natanz per l'arricchimento dell'uranio al 60 per cento. Il ministero degli Esteri iraniano insiste sul fatto che tutte le azioni del paese sono pienamente in linea con i suoi obblighi ai sensi del Piano d'azione globale congiunto (Jcpoa) e sono supervisionate dall'Aiea. (Geb)