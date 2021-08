Speciale energia: Ucraina, ministro Energia, al via riforma industria del carbone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un disegno di legge sulla riforma dell'industria del carbone dell'Ucraina è stato elaborato e presentato al pubblico dal ministro dell'Energia. Come riportato dai media ucraini, l'iniziativa è volta a migliorare la tutela sociale dei minatori nel Paese. A tal fine, sono stati stanziati quasi 21 milioni di euro dal dipartimento del tesoro dell'Ucraina per le società di estrazione del carbone, per garantire ai minatori il loro stipendio. Nel documento, sono state definite una serie di misure socioeconomiche mirate al risolvimento di problemi degli arretrati e al recupero finanziario delle miniere di carbone di proprietà statale. Una di queste sollecita a investire privatamente, per aumentare la produzione di carbone. In aggiunta, sarà consentito alle società di estrazione del carbone rimborsare gli arretrati attraverso fondi provenienti da un'unica imposta sui contributi sociali e pagamenti obbligatori al fondo pensione. (Rum)