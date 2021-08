Speciale energia: ministro Giustizia britannico, pannelli solari su prigioni per ridurre emissioni CO2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno installati 16 mila pannelli solari sui tetti delle prigioni in tutta l'Inghilterra per ridurre le emissioni di CO2. Lo ha dichiarato il ministro della Giustizia britannico, Robert Buckland, secondo cui, in questo modo, le emissioni di CO2 verranno ridotte di 1.300 tonnellate, consentendo un risparmio annuale pari a 938 milioni di euro. Su un totale di 19 carceri, tre verranno dotate di questa tecnologia nei prossimi mesi, mentre le altre entro la primavera dell'anno prossimo. "Le installazioni di pannelli solari diminuiranno di 1.300 tonnellate le emissioni di CO2 presenti nell'atmosfera della terra e forniranno il 20 per cento dell'energia elettrica necessaria al funzionamento di ogni struttura detentiva. Questo è in linea con uno dei nostri progetti più ambiziosi, che riguarda appunto il raggiungimento dell’obiettivo zero emissioni nette. I pannelli solari, le pompe di calore e i sistemi di illuminazione più efficienti ridurranno della metà la domanda di energia, e dell'85 per cento le emissioni di CO2", ha affermato Buckland. Nei prossimi cinque anni, il governo britannico si è impegnato a investire 13,6 miliardi di euro nella finanza verde e si è prefissato di raggiungere l'obiettivo dello zero emissioni nette al massimo entro il 2050. (Rel)