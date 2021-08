Speciale energia: Turchia-Emirati, Erdogan incontra delegazione emiratina ad Ankara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha incontrato una delegazione degli Emirati Arabi Uniti, guidata da Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, consigliere per la sicurezza nazionale emiratino. Lo riferisce l’agenzia di stampa emiratina “Wam”. Durante l’incontro, avvenuto nella capitale Ankara, le parti hanno discusso delle modalità per rafforzare le relazioni bilaterali fra i due Paesi, particolarmente in ambito economico, commerciale e negli investimenti nei settori di salute, energia, trasporti. Al centro del colloquio tra Erdogan e Al Nahyan, anche diverse questioni regionali di interesse comune. Il consigliere emiratino ha trasmesso al presidente turco i saluti del presidente del Paese, Khalifa bin Zayed Al Nahyan, e dell’erede al trono di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. (Tua)