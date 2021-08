Speciale energia: Al Sisi, attuare "massimi livelli di sicurezza" per centrale nucleare di Dabaa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah Al Sisi, ha dato indicazione all'esercito e al governo affinché adottino i più elevati livelli di sicurezza per la centrale nucleare di Dabaa, sul Mediterraneo, rivedendo la densità di popolazione e la pianificazione urbana delle terre intorno alla centrale, in conformità con gli standard internazionali applicati per la sicurezza degli impianti nucleari. Lo ha affermato Bassam Radi, portavoce della presidenza della Repubblica egiziana. Da parte sua, il direttore del Collegio tecnico militare egiziano ha esposto la situazione della sicurezza della centrale di Dabaa e gli studi sulla densità di popolazione attorno ad essa. La centrale avrà un reattore avanzato di terza generazione, con i più alti livelli di sicurezza e di protezione, in linea con gli standard dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea). La sicurezza sarà applicata sia all'impianto stesso sia nell'ambito della circoscrizione geografica di sicurezza, che ha un raggio di 32 km dalla stazione, secondo gli standard internazionali. (Cae)