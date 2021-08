Speciale energia: Gazprom, forniture Nord Stream 2 a 5,6 miliardi di metri cubi di gas nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forniture tramite il gasdotto Nord Stream 2 potrebbero ammontare quest'anno a 5,6 miliardi di metri cubi di gas. Lo ha reso noto oggi la compagnia energetica russa Gazprom. "Il gasdotto Nord Stream 2 può fornire 5,6 miliardi di metri cubi di gas quest'anno", ha affermato la società in una nota. Nei giorni scorsi Dmitry Marinchenko, direttore per le risorse naturali e le materie prime dell’agenzia Fitch, ha affermato che i prezzi del gas in Europa potrebbero diminuire dopo l’avvio del gasdotto Nord Stream 2 e l'aumento delle forniture da parte di Gazprom. "Molto probabilmente Gazprom inizierà ad aumentare le forniture dopo il lancio del Nord Stream 2, questo dovrebbe raffreddare i prezzi", ha rilevato. Il prezzo del gas in Europa all'asta di lunedì scorso ha raggiunto di nuovo un massimo storico, superando i 585 dollari per mille metri cubici. Ciò è stato in parte influenzato dall'incidente allo stabilimento di Gazprom vicino a Novy Urengoy, avvenuto il 5 agosto. Tra le altre ragioni della variazione dei prezzi del gas Marinchenko ha sottolineato anche la riduzione del gas pompato attraverso il gasdotto Yamal-Europe e la riluttanza di Gazprom ad aumentare le forniture attraverso l'Ucraina in previsione del lancio del Nord Stream 2, oltre a un’estate calda e alla forte domanda di gas in Asia. (Rum)