Francia: morte sacerdote in Vandea, aperta inchiesta per "omicidio"

- Il procuratore di La Roche-sur-Yon, nel dipartimento francese della Vandea, ha aperto un’inchiesta contro ignoti per “omicidio” in seguito alla morte di padre Olivier Maire, ucciso nella notte tra domenica 8 agosto e lunedì 9 agosto a Saint-Laurent-sur-Sevre. Inizialmente, riferisce “Le Figaro”, era stata aperta un'inchiesta per "omicidio volontario", dopo che l'autopsia ha rivelato che molti "colpi violenti" erano stati inferti alla testa del sacerdote. L'accusa ha anche indicato che il principale sospettato, Emmanuel Abayisenga , che era stato ospitato dal sacerdote all'interno della comunità dei missionari monfortani di Saint-Laurent-sur-Sèvre, si trova ancora ricoverato in psichiatria. L'uomo di origine ruandese è stato arrestato dopo essersi presentato alla gendarmeria il giorno dopo la morte del sacerdote. La procedura di custodia imposta dalla polizia è stata successivamente revocata per “incompatibilità con il suo stato di salute”. (Frp)