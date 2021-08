Clima: fonti stampa, governo tedesco rischia di fallire i suoi obiettivi di riduzione CO2 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il rapporto, le emissioni sono diminuite nell'ultimo anno a causa della crisi del coronavirus nei settori industriale, energetico e persino in quello dei trasporti. Nel solo settore edile le emissioni sono aumentate e sono state del 2 per cento superiori al valore obiettivo, motivo per cui il ministero delle Costruzioni e il dicastero dell'Economia hanno già dovuto predisporre un programma immediato del valore di 5,8 miliardi di euro per invertire questi dati. “Handelsblatt” ha chiesto chiarimento al ministero dell’Ambiente tedesco ma senza ottenere risposte, mentre la titolare del dicastero, Svenja Schulze, ha affermato che è attualmente in corso un coordinamento ministeriale. (Geb)