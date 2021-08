Libia: Covid, ministero Salute annuncia sesto carico forniture ossigeno dall'Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute del governo di unità nazionale della Libia ha annunciato l'arrivo della sesta spedizione di ossigeno liquefatto per uso medico, per un totale stimato di 180.000 litri, proveniente dalla Repubblica d'Egitto. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero della Salute libico. Lo scorso 20 aprile, il ministro della Salute, Ali al Zanati, ha firmato con un accordo con l’omologa egiziana, Hala Zayed, per forniture di ossigeno per curare i pazienti affetti da Covid-19 in forma grave. L’accordo firmato con l’Egitto rientra nel quadro degli sforzi del ministero della Salute per coprire l'aumento della domanda di ossigeno medicale nei centri di isolamento, in particolare nella Tripolitania. Il governo libico ha recentemente lanciato una campagna di vaccinazione su vasta scala contro il Covid-19 per persone di età superiore ai 18 anni, sia libici che stranieri. Finora in Libia sono state vaccinate un totale di 882.844 persone. Ieri la Libia ha ricevuto da Malta altre 40.000 dosi di vaccino AstraZeneca e 40.000 test diagnostici rapidi, mentre dalla Grecia ha ricevuto altre 200.000 dosi del vaccino anglo-svedese. Dalla fine di luglio 2021, la Libia ha ricevuto più di 1,3 milioni di dosi di vaccino contro il Covid-19 da diversi Paesi. (Lit)