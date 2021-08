© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov si recherà in visita in Italia il 26-27 agosto. Lo ha reso noto il dicastero degli Esteri di Mosca, specificando che nei giorni precedenti il capo della diplomazia russa sarà in Austria (25-26 agosto) e Ungheria (24 agosto). A Vienna, Lavrov incontrerà il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, secondo quanto reso noto dal ministero russo. (Rum)