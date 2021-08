Vaticano: Papa, paura blocca energie e slanci verso il futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il coraggio non è sempre una dote spontanea e nessuno può darselo da sé, come diceva il don Abbondio manzoniano, soprattutto in un’epoca come la nostra, nella quale la paura, rivelatrice di una profonda insicurezza esistenziale, gioca un ruolo così determinante da bloccare tante energie e slanci verso il futuro, percepito sempre più come incerto soprattutto dai giovani”. Lo scrive Papa Francesco in un messaggio inviato al vescovo di Rimini, monsignor Francesco Lambiasi, tramite il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, in occasione della 42esima edizione del Meeting di Rimini. “La ragione profonda del coraggio del cristiano è Cristo – si legge nel messaggio -. È il Signore risorto la nostra sicurezza, che ci fa sperimentare una pace profonda anche in mezzo alle tempeste della vita. Il Santo Padre auspica che nella settimana del Meeting organizzatori e ospiti ne diano testimonianza viva”.(Rin)