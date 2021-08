Libia: Onu, crescono preoccupazioni per forniture idriche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ripetuti attacchi al Grande fiume artificiale, acquedotto che fornisce il 60 per cento di tutta l'acqua dolce utilizzata in Libia, minacciano la sicurezza idrica dell'intero Paese. Inoltre, la diga di Wadi Kaam, che un tempo conteneva circa 33 milioni di metri cubi d'acqua, si è completamente prosciugata a causa di un clima sempre più caldo, colpendo aziende agricole e progetti direttamente dipendenti da essa per l'irrigazione. “Il conflitto e l'attuale situazione sanitaria hanno messo in ombra gli impatti climatici a cui la Libia è molto vulnerabile. Rifornimenti idrici interrotti e pozzi ormai secchi sono solo alcune rappresentazioni visibili di ciò che sta accadendo. Se non agiamo ora, metteremo milioni di vite a rischio immediato di perdere l'accesso all'acqua potabile. Ciò può avere un effetto catastrofico sulla salute delle persone, sui mezzi di sussistenza, sull'agricoltura, sull'igiene e sulla diffusione delle malattie trasmissibili”, afferma Brady. (segue) (Res)