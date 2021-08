Libia: Onu, crescono preoccupazioni per forniture idriche (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tramite l’applicazione Strava, “#TheHumanRace” sfiderà gli utenti di tutto il mondo a correre, cavalcare, nuotare, camminare o fare qualsiasi attività a loro scelta per un totale di 100 minuti tra il 16 e il 31 agosto in solidarietà con le persone più vulnerabili del mondo. “Chiunque non sia in grado di partecipare fisicamente può anche iscriversi per supportare la nostra call to action tramite il sito della campagna”, si legge nella nota. La campagna invita il pubblico a ricordare ai Paesi sviluppati al vertice sul clima delle Nazioni Unite (Cop26) di novembre di adempiere al loro impegno di fornire 100 miliardi di dollari all'anno ai paesi in via di sviluppo per rispondere ai cambiamenti climatici e sostenere l'adattamento climatico. (Res)