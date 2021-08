Sardegna: aeroporto Cagliari, 140 mila passeggeri a ferragosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 140 mila i passeggeri che si sono registrati nella settimana a cavallo di Ferragosto, 450 mila nel mese di luglio e 710 mila fra giugno e luglio. Sono i numeri dell'aeroporto "Mario Mameli" di Cagliari che nel mese di agosto ha registrato un aumento del traffico passeggeri dell'83 per cento rispetto al 2020 e inferiore del 20 per cento rispetto al 2019, anno del record storico i passeggeri nello scalo del capoluogo sardo. Da gennaio a luglio 2021 la crescita dei passeggeri rispetto allo stesso periodo dello scorso anno è del 22 per cento, per un totale di oltre 1.050.000 arrivi e partenze. Il traffico internazionale? Ha registrato una crescita di oltre il 100 per cento rispetto allo stesso mese del 2020. Dallo scalo di Cagliari è possibile raggiungere 85 destinazioni, di cui 46 internazionali (verso 17 Stati) e 39 nazionali, oltre a 20 nuovi collegamenti e 22 compagnie aeree operano al "Mario Mameli". (Rsc)