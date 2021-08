© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il titolare di un minimarket di viale Tirreno a Roma è stato sanzionato perchè non rispettava l'obbligo di sanificare i locali come previsto dalle norme anti Covid. Per questo, gli agenti della polizia amministrativa, e i loro colleghi del III distretto, hanno provveduto anche alla immediata sospensione dell'attività per 5 giorni. (Rer)