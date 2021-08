Afghanistan: stampa russa, altre tre persone uccise in repressione manifestazioni ad Asadabad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altre tre persone sono state uccise oggi nella città di Asadabad, nella provincia di Kunar, nell’est dell’Afghanistan, dai talebani, che hanno aperto il fuoco contro un’automobile i cui passeggeri sventolavano bandiere afgane. Lo riferiscono fonti dell’agenzia di stampa russa “Ria Novosti”. In precedenza due persone erano decedute dopo che i talebani avevano aperto il fuoco per rispondere ad un accoltellamento di un esponente del gruppo estremista da parte di uno dei manifestanti. Intanto a Jalalabad, dove ieri tre persone sono rimaste uccise in manifestazioni sempre a favore delle Repubblica afgana e contro l'emirato islamico talebano, i l gruppo estremista ha sparato contro la folla durante le commemorazioni della Giornata dell’indipendenza ferendo un uomo e un adolescente. Manifestazioni isolate in occasione della Giornata dell’indipendenza afgana si sono tenute anche a Kabul, con centinaia di persone, tra cui molte donne e giovani, che hanno sfilato davanti all’ingresso del palazzo presidenziale sventolando la bandiera nazionale. (segue) (Res)