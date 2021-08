Afghanistan: stampa russa, altre tre persone uccise in repressione manifestazioni ad Asadabad (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proteste sono iniziate nei giorni scorsi nelle città dell'est dell'Afghanistan e nella capitale Kabul, a seguito dell'annuncio dei talebani di voler sostituire la bandiera nazionale afgana con il loro vessillo bianco recante la shahada “La ilah ila Allah, Mohammad rasoul Allah” (Non c'è dio se non Dio e Maometto è il messaggero di Dio) dopo aver riconquistato il Paese lo scorso 15 agosto. In un video diventato virale sui social media, i manifestanti di Jalalabad hanno cercato di posizionare la bandiera della Repubblica afgana su un ponte pedonale di una strada affollata dopo che è stata sostituita con il vessillo dei talebani. Da quando l'Emirato dell'Afghanistan è diventato completamente indipendente dal Regno Unito nel 1919 la sua bandiera è cambiata almeno 18 volte. L'attuale bandiera è stata adottata il 19 agosto 2013 e incorpora l'emblema nazionale con raffigurata una moschea che si sovrappone alle bande nere, rosse e verdi. (Res)