Colombia: Cidh critica creazione comando "polizia e migrazione"

- La Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) ha espresso preoccupazione per la creazione, da parte della sindaca di Bogotà Claudia Lopez, di un comando di polizia per contrastare i delitti della popolazione migrante. “La Cidh ribadisce che i messaggi e le politiche pubbliche che qualificano le persone migranti come criminali promuovono la stigmatizzazione di questa popolazione”, scrive l’organismo sul suo account Twitter. “La Cidh sollecita le autorità della Colombia ad adottare misure per prevenire situazioni discriminatorie che perpetuano la stigmatizzazione e le pratiche di intolleranza e criminalizzazione sulla base della situazione migratoria”. Ieri la sindaca di Bogotà ha annunciato la creazione del comando di "polizia e migrazione". “Ci aiuterà a rafforzare le indagini, la cattura e il perseguimento delle strutture criminali che purtroppo sono un fattore di insicurezza nella città”, ha detto la sindaca. La Colombia ha accolto oltre un milione di rifugiati venezuelani, che il governo colombiano si è impegnato a regolarizzare. (segue) (Mec)