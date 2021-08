Colombia: Cidh critica creazione comando "polizia e migrazione" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è la prima volta che la sindaca di Bogotà viene accusata di fomentare ostilità nei confronti della popolazione immigrata. Lo scorso ottobre parlando durante un evento pubblico a Kennedy (distretto di Bogotà), la sindaca aveva dichiarato che la situazione della sicurezza è peggiorata rispetto a un anno fa. “Il tasso di omicidi è aumentato dell’1 per cento a Bogotà e del 4 per cento a Kennedy e c’è la questione della criminalità”, aveva detto Lopez. “Non voglio stigmatizzare i venezuelani ma ci sono alcuni immigrati coinvolti nella criminalità che ci stanno dando filo da torcere. Qui chi viene a guadagnarsi da vivere dignitosamente è benvenuto, ma chi viene a commettere un crimine va espulso senza esitazione”, aveva dichiarato la prima cittadina. Lo scorso 7 novembre, poi, Lopez aveva annunciato suo account Twitter che "la polizia sta facendo un gran lavoro per perseguire le bande di criminali venezuelani". Secondo quanto affermato dalla sindaca il 48 per cento dei crimini commessi a Bogotà sono da attribuire a bande venezuelane, ma secondo l'agenzia Migracion Colombia, solo il 3 per cento dei crimini sono commessi da stranieri. Le parole della sindaca sono state criticate sui social, dove Lopez è stata accusata di stigmatizzare la comunità venezuelana e alimentare un sentimento di xenofobia. (Mec)