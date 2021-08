Afghanistan: tre cittadini kenioti evacuati da Kabul, altri 9 restano bloccati in aeroporto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre cittadini kenioti sono stati evacuati dall'Afghanistan, mentre altri nove rimangono bloccati nel Paese dopo la presa del potere da parte dei talebani. Lo ha affermato il ministero degli Esteri di Nairobi in una nota, precisando che i 12 kenioti lavorano per organizzazioni internazionali, tra cui la Banca mondiale e l'International Rescue Committee (Irc). "Uno di loro, che lavora per l'Organizzazione internazionale per lo sviluppo della legge (Idlo), è tornato in Kenya mercoledì mentre gli altri due, che lavorano per l'organizzazione non governativa Azione contro la fame, sono stati evacuati e dovrebbero tornare a casa stasera", si legge nella nota. Il Kenya non ha una presenza diplomatica in Afghanistan e il governo ha pertanto esortato le organizzazioni di cui i 12 cittadini sono dipendenti ad evacuarli con urgenza, conclude la dichiarazione. (Res)