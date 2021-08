Paesi Bassi: governo intende garantire asilo a collaboratori e interpreti afgani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo olandese intende dare pari importanza alle domande di asilo umanitario presentate dai collaboratori della missione in Afghanistan e a quelle degli interpreti. L’annuncio dell’esecutivo è stato dato alla Camera dei rappresentanti olandese (Tweede Kamer), con l’obiettivo di garantire un accesso facilitato all’asilo nei Paesi Bassi per coloro che verranno evacuati dall’Afghanistan a seguito dell’avanzata dei talebani. Coloro che hanno prestato servizio per la missione olandese nel Paese dell’Asia centrale dovrebbero essere visti come “un gruppo sistematicamente perseguitato” a fronte della presa del potere da parte dei talebani, come rilevato dagli esponenti del governo. (Beb)