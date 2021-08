Bielorussia: atleta olimpionica Tsimanousskaya vuole la cittadinanza sportiva polacca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’atleta olimpionica bielorussa Krystsina Tsimanousskaya intende chiedere la cittadinanza sportiva in Polonia. Lo ha dichiarato in un’intervista all’emittente russa “Rbk”. “Proveremo a cambiare la mia cittadinanza sportiva. Ho deciso di restare in Polonia”, ha dichiarato la velocista, che vorrebbe competere per Varsavia. Tsimanousskaya spera che la procedura per l’ottenimento della cittadinanza possa essere accelerata, giacché di solito può durare tre anni. L’atleta 24enne ha raggiunto Varsavia a inizio agosto. Dopo che ha pubblicamente criticato lo staff tecnico e i suoi allenatori, accusandoli di negligenza, Timanousskaya è stata costretta a lasciare il villaggio olimpico durante le Olimpiadi di Tokyo 2020 ed è stata condotta all’aeroporto Tokyo-Haneda per rientrare in Bielorussia contro la sua volontà. Giunta allo scalo aereo è riuscita a ottenere la protezione della polizia giapponese e, dopo una serie di contatti diplomatici, ha ottenuto un visto umanitario dalla Polonia. (segue) (Rum)