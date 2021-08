Bielorussia: atleta olimpionica Tsimanousskaya vuole la cittadinanza sportiva polacca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sportiva è volata prima in Austria ed è poi arrivata a Varsavia. Il visto umanitario è stato riconosciuto dalla Polonia anche al marito dell’atleta, Arseniy Zdanevich, il quale era entrato nel territorio dell’Ucraina dopo quanto accaduto alla moglie. La società petrolifera polacca Pkn Orlen ha offerto un posto nella sua squadra sportiva all’atleta olimpionica bielorussa Krystsina Tsimanousskaya. Lo ha reso noto il presidente della compagnia, Daniel Obajtek. “Ieri abbiamo fatto un’offerta” alla sportiva. “Saremmo onorati se accettasse di unirsi al team Orlen”, ha scritto Obajtek in un messaggio su Twitter. La velocista olimpionica bielorussa Krystsina Tsimanousskaya è atterrata mercoledì sera nella capitale polacca. L'atleta avrebbe dovuto gareggiare nelle staffette dei 100 metri e dei 200 metri femminili, ma è stata richiamata in patria dopo che i suoi allenatori l’hanno inserita nella staffetta 4x400 metri senza il suo consenso. (Rum)