Libia: Lavrov, ritiro truppe straniere dev'essere sincronizzato

- Il ritiro delle forze straniere dalla Libia dovrebbe essere sincronizzato, per non violare l'equilibrio di poteri esistente nel Paese. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, durante la conferenza stampa congiunta con l’omologa del governo di unità nazionale libico, Najla el Mangoush, a Mosca. "Il ritiro di queste truppe, che deve sicuramente avvenire, deve essere organizzato, come ha ricordato la ministra, in modo graduale ed essere sincronizzato, senza creare preponderanza di alcuna delle parti nelle varie fasi di ritiro. Questa è la priorità, non dobbiamo tentare di sviare dall'argomento e iniziare a discutere su chi sia legittimamente presente sul territorio e chi no", ha detto Lavrov. (Rum)